Medioriente, negoziati su ostaggi: delegazione Israele in Qatar. LIVE

Il dipartimento di Giustizia ha incriminato almeno tre simpatizzanti dell'Isis negli Stati Uniti dallo scorso autunno. Lo riferisce la Cnn. Secondo i dati raccolti dal National Counterterrorism Innovation, Technology, and Education Center, negli ultimi dieci anni più di 250 persone sono state accusate nei tribunali americani di attività legate allo Stato islamico. Tra questi c'è Anas Said, un libanese-americano che vive nella stessa zona nella quale viveva dal 2020 l'attentatore di New Orleans ma al momento non sono statti dimostrati contatti. L'Fbi lo ha interrogato diverse volte dal 2017, quando aveva cominciato a manifestare simpatie per l'Isis e l'anno scorso Facebook lo aveva segnalato per una serie di post pro-Stato islamico.