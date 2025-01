Siria, contatti tra Ue e governo Damasco: "Rispettare diritti". LIVE

Il team israeliano incaricato delle trattative con Hamas ha dichiarato di aver concluso il primo round di colloqui a Doha. Lo scrive The Times of Israel, ricordando che il mandato approvato dal premier Benyamin Netanyahu non è così ampio come richiesto dai negoziatori degli ostaggi, ma è sufficiente per fare progressi. Hamas aveva annunciato ore prima la ripresa in serata dei negoziati indiretti fra le parti nella capitale del Qatar, precisando che l'obiettivo riguardava il cessate il fuoco a Gaza, il ritiro dell'esercito israeliano e il ritorno degli sfollati. In una conferenza stampa questa sera, Basem Naim, un importante leader politico di Hamas, ha ribadito la "serietà e positività del suo gruppo e il suo impegno a raggiungere un accordo" per un cessate il fuoco "il prima possibile", riporta Anadolu