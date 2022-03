Ucraina e Russia in guerra, le ultime news: oggi i negoziati. LIVE

Slittato a oggi il secondo round dei negoziati tra Russia e Ucraina, previsto nella foresta tra Polonia e Bielorussia. Sul tavolo c’è "il cessate il fuoco", assicura Mosca. Kiev avverte che non accetterà ultimatum dal Cremlino. Finora ci sarebbero almeno 2.000 vittime civili, secondo il governo ucraino. Almeno 277 quelle accertate dall'Onu, che parla di un milione di profughi. Le truppe di Mosca hanno conquistato Kherson. Esplosioni a Kiev anche stanotte. L'Assemblea generale dell'Onu ha adottato una risoluzione che deplora l'invasione russa dell'Ucraina e condanna le minacce nucleari di Mosca. "Una terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante", ha paventato Lavrov. Alla risoluzione hanno votato no Corea del Nord, Sira ed Eritrea; la Cina tra i 35 astenuti. La Corte penale internazionale dell'Aia indaga per crimini di guerra. Oggi riunione del Consiglio dei diritti umani dell'Onu. Sulle sanzioni l'Ue non arretra: oggi sarà varato il nuovo pacchetto contro la Bielorussia. In Europa arriva Blinken: andrà in Polonia, Moldavia e nei paesi baltici in segno di sostegno all'Ucraina.

