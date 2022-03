"Non ho paura"

approfondimento

Ha 25 anni e vive da sola in casa, un po' distante dalla Capitale ucraina, in periferia. "Non scendo nel rifugio per ora, qui la situazione sembra più calma. Resto in casa e faccio la spesa per me ed i miei parenti" dice. Ma proprio fare la spesa non è un'esperienza facile: "Non posso usare la macchina, vado a piedi in cerca di negozi aperti e provvisti di cibo. A volte è tutto esaurito e molto spesso ci sono file lunghissime per potere accedere all'interno del negozio e comprare", dice la giovane. Ma Daria vuole anche lanciare un messaggio: "Voglio far sapere al mondo che io resisterò nel mio Paese, nella mia casa. Sono da sola, non ho bambini nè animali quindi ho scelto di non scappare. Putin - conclude la ragazza - è cattivo perchè ci vuole controllare e non ha rispettato un Paese sovrano. Il popolo russo in gran parte segue le notizie censurate dal Cremlino, credo non conosca la verità".