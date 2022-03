Ucraina Russia, Lavrov: Occidente sta considerando una guerra nucleare

Mondo

Negoziati Russia-Ucraina: cosa chiedono Kiev e Mosca per la tregua

Le delegazioni dei due Paesi tornano a sedersi allo stesso tavolo per capire se e come uscire dal conflitto che si sta consumando sul suolo ucraino. I colloqui si tengono nella regione di Brest, Bielorussia. Il Cremlino vuole che l'Ucraina si demilitarizzi, diventi 'neutrale' e che la comunità internazionale riconosca la Crimea come territorio russo. Kiev chiede il cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe russe dal suo territorio

Russia e Ucraina tornano a sedersi allo stesso tavolo per discutere se e come superare il conflitto armato che va avanti dallo scorso 24 febbraio. Dopo un primo giro di negoziati che si è tenuto a Gomel, Bielorussia, il 28 febbraio, le delegazioni dei due Paesi si incontrano di nuovo nella giornata di oggi, giovedì 3 marzo. I colloqui dovrebbero iniziare alle 13 (in foto, le delegazoni dei due Paesi al vertice di Gomel)

L'incontro si tiene nella regione di Brest, ancora una volta in Bielorussia. Lo ha reso noto il capo delegazione russo, Vladimir Medinsky, che ha parlato anche dei temi messi sul tavolo dalla Russia: gli aspetti tecnico-militari, umanitari e politici della crisi in Ucraina