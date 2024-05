Ucraina, colpite centrali elettriche da missili e droni russi. LIVE

Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto la notte scorsa tutti i missili da crociera lanciati dai russi per colpire Kiev: lo ha reso noto su Telegram l'Amministrazione militare della capitale, come riporta Ukrinform. "Un altro attacco missilistico sulle pacifiche città dell'Ucraina e in particolare su Kiev! Un'altra prova per tutto il mondo civilizzato oggi, nel Giorno della Memoria e della Riconciliazione, che il male non è scomparso! I fascisti del nostro tempo, i russi, continuano a uccidere i civili", ha scritto il capo dell'Amministrazione, Sergii Popko, secondo il quale le forze russe hanno lanciato in direzione di Kiev missili da crociera Kh-101/Kh-555/Kh -55 da bombardieri strategici Tu-95MS.