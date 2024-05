Robert F. Kennedy Jr, Nyt svela: aveva un parassita morto nel cervello

Mondo

Usa Weekly News, Joe Biden: "Sì a proteste, no a caos"

'L’antisemitismo non ha alcun posto nelle università americane. La legge e la libertà di parola devono essere sostenute: le proteste pacifiche sono tutelate in America, il vandalismo e le proteste violente no'. Joe Biden rompe il silenzio sulle proteste pro-Gaza nei campus americani in una conferenza stampa: 'Il diritto alla protesta non significa diritto al caos'. Trump lo attacca: 'Non ha saputo gestire la situazione' A cura di Valentina Clemente

Non c’è spazio per l’antisemitismo – “Per l’antisemitismo e le minacce contro gli studenti ebrei non dovrebbe esserci spazio in nessun campus, o in America. Non c’è posto per i discorsi di odio, per la violenza, per l’islamofobia, per la discriminazione contro gli arabo-americani o i palestinesi-americani. Non c’è posto per il razzismo in America. È sbagliato e antiamericano”, ha detto Biden

Sì al diritto di protestare, no al caos - Biden ha detto che in Usa “c’è il diritto di protestare, ma non il diritto di provocare il caos”. Parlando al Paese sulle violenze che da giorni scuotono i campus universitari statunitensi per la guerra a Gaza, il presidente ha insistito: “Non c’è posto per discorsi di odio o violenza di alcun tipo, che si tratti di antisemitismo, islamofobia o discriminazione contro gli arabi americani o i palestinesi americani. È semplicemente sbagliato. Non c’è posto per il razzismo in America. È tutto sbagliato. Non è americano”