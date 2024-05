Usa Weekly News, Joe Biden: "Sì a proteste, no a caos"

1/16 ©Ansa

Non c’è spazio per l’antisemitismo – “Per l’antisemitismo e le minacce contro gli studenti ebrei non dovrebbe esserci spazio in nessun campus, o in America. Non c’è posto per i discorsi di odio, per la violenza, per l’islamofobia, per la discriminazione contro gli arabo-americani o i palestinesi-americani. Non c’è posto per il razzismo in America. È sbagliato e antiamericano”, ha detto Biden