Bufera su Robert Kennedy: "Covid creato per risparmiare gli ebrei"

Bufera su Robert F. Kennedy, dopo le sue dichiarazioni (poi ritrattate) secondo cui il Covid sarebbe stato creato per risparmiare gli ebrei ashkenaziti e i cinesi. In un video diffuso nel weekend Kennedy, che sta sfidando Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca del 2024, aveva suggerito che il Covid 19 fosse "mirato ad attaccare i caucasici e gli afroamericani". Per aggiungere poco dopo che "le persone più immuni sono gli ebrei ashkenaziti e i cinesi". Affermazioni poi riprese dal New York Post. La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha definito la teoria cospirativa di Kennedy "falsa e vile".