Papa eletto al 4° scrutino come Ratzinger e Luciani

Poco più di 24 ore, dal pomeriggio di ieri alle 18 di oggi: l'elezione del nuovo Papa è in linea, come tempistica, con quella dei predecessori. In particolare, sono stati eletti al quarto scrutinio Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I destinato a regnare solo 33 giorni (eletto il 26 agosto 1978), e Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, eletto sempre al secondo giorno di Conclave il 19 aprile 2005. Per Bergoglio, nel 2013, la fumata bianca arrivò la sera, al termine del quinto scrutinio. I Conclavi più brevi dell'età moderna rimangono quelli del 1878, che scelse Papa Leone XIII, e quello del 1939 che elesse il favoritissimo cardinal Pacelli, Pio XII, entrambi dopo solo tre scrutini. Il più lungo quello del 1922, da cui uscì papa Pio XI, durato ben 5 giorni e 14 votazioni (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUL LIVEBLOG).