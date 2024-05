Elezioni in Macedonia del Nord, Siljanovska Davkova verso vittoria

La candidata conservatrice, quando ancora i risultati del ballottaggio delle presidenziali non sono definitivi, è in vantaggio sul presidente uscente socialdemocratico: si avvia a diventare la prima donna leader del Paese. Nello Stato si è votato anche per le elezioni parlamentari: anche qui è avanti il fronte conservatore, cioè il partito sovranista Vmro-Dpmne rispetto ai socialdemocratici dell'Sdsm

Gordana Siljanovska Davkova si avvia a diventare la prima donna presidente della Macedonia del Nord. La candidata conservatrice, quando ancora i risultati del ballottaggio delle presidenziali non sono definitivi, è in vantaggio sul socialdemocratico Stevo Pendarovski. Il presidente uscente ha ammesso la sconfitta. Nel Paese si è votato anche per le elezioni parlamentari: anche qui è avanti il fronte conservatore, cioè il partito sovranista Vmro-Dpmne rispetto ai socialdemocratici dell'Sdsm.

I dati del ballottaggio delle presidenziali

I dati non sono ancora definitivi, ma la candidata conservatrice Gordana Siljanovska Davkova - appoggiata dal partito nazionalista e sovranista Vmro-Dpmne che era all'opposizione - è in largo vantaggio su Stevo Pendarovski. La commissione elettorale ha riferito che, dopo lo spoglio del 20% delle schede, a Siljanovska Davkova è andato il 61,98% dei voti, rispetto al 30,48% ottenuto da Pendarovski. Il ballottaggio delle presidenziali è valido in quanto si è registrata un’affluenza alle urne del 46%: il quorum richiesto per la validità della consultazione era di almeno il 40% degli aventi diritto.

Le elezioni parlamentari

Anche nelle Parlamentari i conservatori del Vmro-Dpmne sono dati in vantaggio rispetto al partito socialdemocratico (Sdsm) al governo. La commissione elettorale, dopo lo spoglio di circa la metà degli oltre 3mila seggi, ha riferito che il Vmro.Dpmne è al 36,98%, rispetto al 12,51% dei socialdemocratici. Terza forza, con il 19,37%, il “Fronte europeo” raccolto intorno al Dui, maggior partito della comunità di etnia albanese (filogovernativo), seguito con il 16,40% da Vlen, altra formazione della minoranza albanese ma schierata all'opposizione. Levica (Sinistra) è al 5,95%, la formazione Znam al 4,35%. Il sistema elettorale macedone non prevede una soglia di sbarramento per l'ingresso dei partiti nel Parlamento, che conta 120 seggi.