Elezioni Macedonia Nord, si va verso il ballottaggio

Urne chiuse in Macedonia del Nord dove oggi si è votato per il primo turno delle elezioni presidenziali. Sulla base dello spoglio di oltre il 53% delle schede, la candidata conservatrice Gordana Siljanovska Davkova sarebbe al 37,5% staccando nettamente Stevo Pendarovski, dato al 18,5% e appoggiato dal partito socialdemocratico (Sdsm) al potere. Terzo al 15,8% l’attuale ministro degli Esteri Bujar Osmani. Percentuali minori sono andate a gli altri quattro candidati in lizza. Se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta, superando il 50%, si andrà al ballottaggio in programma l’8 maggio insieme alle elezioni parlamentari. L'affluenza è in crescita: 9 punti in più rispetto alla tornata del 2019.