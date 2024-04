Elezioni in Macedonia del Nord, sette i candidati alle presidenziali

Silenzio pre elettorale in Macedonia del Nord, in vista delle presidenziali di mercoledì 24 aprile. Sono sette i candidati in lizza per le elezioni. A partire dal presidente uscente Stevo Pendarovski, candidato del Partito socialdemocratico (Sdsm), che si è riproposto a un secondo mandato quinquennale e da Gordana Siljanovska Davkova, deputata in parlamento, docente alla facoltà di giurisprudenza di Skopje, candidata del partito conservatore Vmro-Dpmne, maggiore forza di opposizione, che sembrano avere le maggiori possibilità di successo.

Oltre a Pendarovski e Siljanovska Davkova, che si erano sfidati anche nelle precedenti elezioni presidenziali del 2019, quando Pendarovski si affermò al ballottaggio, tra gli altri candidati c’è anche Bujar Osmani, ministro degli esteri in carica, candidato del Dui, il maggior partito della minoranza albanese che partecipa alla coalizione di governo a Skopje. In lizza ci sono anche Biljana Vankovska, docente alla facoltà di filosofia di Skopje, candidata del partito Levica (Sinistra); Arben Taravari, sindaco di Gostivar, candidato della coalizione dei partiti albanesi “Vredi2 (all'opposizione); Maksim Dimitrievski, sindaco di Kumanovo, candidato del nuovo partito “Per la nostra Macedonia” e Stevco Jakimovski, responsabile di una circoscizione amministrativa nella capitale Skopje.

Ballottaggio l’8 maggio



È molto probabile che nel primo turno del 24 aprile, nessuno dei candidati otterrà il 50% più uno dei consensi, rendendo necessario un ballottaggio tra i due principali contendenti, previsto per l'8 maggio, giorno in cui sono in programma anche le elezioni legislative in Macedonia del Nord. Le proiezioni indicano una possibile riproposizione della sfida tra il presidente uscente Stevo Pendarovski Pendarovski e Gordana Siljanovska Davkova, candidata del Vmro-Dpmne, il principale partito dell'opposizione conservatrice.



Sondaggio Crpc: conservatori in vantaggio



Secondo l’ultimo sondaggio condotto dal Centro per la ricerca politica e la comunicazione (Crpc), che ha contattato telefonicamente dall’8 al 13 aprile un campione indicativo di 1.210 elettori, il fronte conservatore all'opposizione è dato in vantaggio sui socialdemocratici sia nelle presidenziali del 24 che nelle parlamentari dell’8 maggio. Dall’inchiesta è emerso che il 20,4% degli intervistati intende votare alle presidenziali Siljanovska Davkova e il 16,8% Pendarovski.

Tra i candidati della minoranza albanese, Arben Taravari della coalizione “Vredi” (all'opposizione) può, invece, contare sul 7,9% di preferenze, mentre Bujar Osmani, attuale ministro degli esteri e rappresentante del Fronte europeo guidato dalla formazione “Dui” (al governo), è accreditato del 6,9%. Su percentuali minori possono contare gli altri tre candidati alla carica di presidente: Maksim Dimitrievski (“Znam”) al 2,7%, Biljana Vankovska (“Levica”, Sinistra) data al 2,6%, Stevco Jakimovski (“Grom”) all'1,2%. Il 18,2% degli intervisti ha affermato che non voterà per nessuno dei candidati.