"Circa 400 milioni di cittadini andranno al voto e sarà un grande esercizio di democrazia: mi auguro una grande partecipazione al voto così i cittadini diventano protagonisti del loro futuro. Poi sarà compito delle istituzioni fare in modo che l'Unione diventi un soggetto protagonista della scena internazionale”. Lo ha rimarcato il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, intervenendo da Brdo, in occasione dei 20 anni dell'entrata della Slovenia nell'Unione Europea. “Non possiamo rimanere in una condizione in cui l'Europa sia solo spettatore anche di eventi che sono negati per l'Unione stessa. Questa è una stagione che richiede il coraggio di riforme incisive e coraggiose", ha sottolineato ancora. Spiegando poi che tra le riforme essenziali che aspettano l'Unione europea ci sono sicuramente "le modalità del processo decisionale, perchè i problemi in questo mondo si presentano velocemente e richiedono risposte tempestive: l'Unione europea non è in questa condizione, non è in condizione di assumere risposte tempestive perchè i problemi non aspettano" i tempi dell'Europa.