Orban: "Siamo a un passo dall'invio di truppe occidentali in Ucraina"

Le forze di difesa ucraine saranno in grado di indebolire l'offensiva russa a condizione che gli aiuti militari statunitensi arrivino rapidamente: lo scrive sul suo sito l'Istituto per lo studio della guerra (Isw). Il centro studi statunitense continua a ritenere che le forze ucraine potrebbero subire ulteriori battute d'arresto nelle prossime settimane in attesa degli armamenti Usa che consentiranno a Kiev di stabilizzare il fronte. Tuttavia, sottolinea il rapporto, "probabilmente (i nuovi aiuti) saranno in grado di indebolire l'attuale offensiva russa se l'assistenza statunitense riprenderà in modo tempestivo". A questo proposito, gli esperti dell'Isw citano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale una rapida consegna degli aiuti militari americani all'Ucraina potrebbe consentire alle forze di Kiev di stabilizzare la linea del fronte e riprendere l'iniziativa.