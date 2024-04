Ucraina, Kuleba a Sky TG24: G7 unito, ma accelerare su tempi armi

Al G7 dei ministri degli Esteri di Capri la priorità per l’Ucraina, presente come ospite con il suo ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, è l’attivazione di un sistema di difesa antiaerea simile a quello entrato in azione sabato notte, quando Stati Uniti, Francia, Regno Unito hanno aiutato Israele assieme ad alcuni Paesi arabi ad arginare un inedito attacco iraniano (GUERRA RUSSIA-UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

La strategia degli alleati, ha detto Kuleba a Sky Tg24, deve essere la stessa: prevenire distruzione e morte in Ucraina.

Le priorità di Kiev a questo G7 sono chiare: “Ci servono missili Patriot e i Samp/T di fabbricazione franco-italiana”, ha spiegato il ministro. "Sono gli unici capaci di intercettare i missili balistici russi" che stanno portando devastazione nel Paese.

Benché la questione della fornitura di armi a Kiev sia stata in passato soggetta a divisioni politiche sia in Europa sia negli Stati Uniti, per Kuleba ad oggi “non ci sono divisioni tra gli alleati'' per quanto riguarda gli aiuti. E ''all'interno del G7 c'è piena solidarietà''. Ciò su cui invece è necessario lavorare secondo Kuleba ''è la tempistica” per accelerare il più possibile le forniture militari. “Non possiamo aspettare dopodomani, devono arrivare domani'', “per questo sono qui”, ha detto il ministro ucraino.