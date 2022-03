Legge marziale in Russia, si vota domani 4 marzo: cosa può succedere

Putin potrebbe allargare la platea dei chiamati alle armi arruolando civili per accrescere le fila dell’esercito e utilizzare una serie di strumenti restrittivi anche per gli stessi cittadini russi. Plausibile l’imposizione del divieto di manifestare, la disconnessione dal mondo esterno, il cibo razionato e restrizioni finanziarie

4 marzo. Questa la data indicata dal consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, per la votazione da parte della Russia della legge marziale. Podolyak, che ha partecipato al primo incontro dei negoziati tra Mosca e Kiev, ha postato su twitter la notizia: “Il 4 marzo entrambe le camere del parlamento russo si riuniranno per una sessione straordinaria d’urgenza. A quanto ho capito, l’imposizione preventiva della legge marziale in Russia è all’ordine del giorno” (GUERRA IN UCRAINA, il Liveblog - lo Speciale - il racconto degli inviati di Sky TG24).