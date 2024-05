Re Carlo dà a William un grado militare, ma il titolo spettava a Harry

Il titolo doveva appartenere di diritto al secondogenito del re che, durante una sua missione in Afghanistan, aveva servito proprio in quel reparto dell’esercito. Si tratta del secondo smacco in un paio di giorni rivolto al duca di Sussex che già ieri, tramite il suo portavoce, aveva fatto sapere che in questi giorni di permanenza a Londra non incontrerà il padre a causa dei troppi impegni del monarca