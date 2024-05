Il Principe Harry non incontrerà Re Carlo durante la sua visita in UK

Tornato nel Regno Unito per il decennale degli Invictus, non incontrerà il padre durante il suo breve viaggio, a causa del "programma completo" del monarca, ma "spero di vederlo presto", dice Harry ascolta articolo

Niente incontro tra re Carlo e il figlio Harry a causa degli impegni del monarca. Il duca di Sussex si è recato nel Regno Unito senza Meghan e i loro due figli per celebrare i 10 anni degli Invictus Games, da lui fondati nel 2014. Un portavoce del Duca di Sussex, ha confermato "in risposta alle numerose domande e alle continue speculazioni sul fatto se il Duca incontrerà o meno suo padre mentre si trova nel Regno Unito questa settimana, sfortunatamente non sarà possibile a causa della decisione di Sua Maestà". Pronta la risposta di Harry: "Il Duca ovviamente è a conoscenza dell'agenda degli impegni di suo padre e di varie altre priorità e spera di vederlo presto.

I prossimi impegni di Harry Re Carlo ha infatti recentemente ripreso i suoi doveri pubblici reali, dopo un periodo dietro le quinte per la diagnosi e il trattamento del cancro. Intanto Harry omaggerà il decennale della competizione inaugurale per il personale di servizio e i veterani feriti e malati. Tra gli impegni del duca di Sussex ci sarà la lettura di un testo nella Cattedrale di St. Paul , mentre l'attore di Homeland Damian Lewis reciterà la poesia Invictus. Non sarà invece presente Meghan Markle, che raggiungerà Harry solo il mese succesivo in Nigeria. leggi anche Harry rinuncia alla residenza britannica, residente Usa dal 29 giugno

Gli impegni di Re Carlo L’8 maggio il re parteciperà al primo Garden Party di Buckingham Palace e subito dopo l’evento il sovrano avrebbe in agenda anche un incontro con il primo ministro Rishi Sunak. Pessimismo anche in merito al potenziale incontro tra Harry e William durante il passaggio inglese di questo agli Invictus Games: “Il loro rapporto è… spezzato”, ha dichiarato un insider al Mirror, riferendosi alla faida in corso tra il principe di Galles e il duca di Sussex. “Harry ha espresso in privato il desiderio di parlare con suo fratello, ma ora non è il momento”. Pare che la fiducia di William in Harry, infatti, sia ai minimi storici. Un amico del principe e di Kate ha rivelato al Daily Beast: “Entrambe le parti comprendono chiaramente le reciproche posizioni. William e Catherine si sentono traditi dal memoir di Harry. Non parlano con Harry e Meghan e di certo non inizieranno ora che Catherine è nel suo momento di massima vulnerabilità”.

Cosa sono gli Invictus Games Gli Invictus Games sono un evento sportivo internazionale creato dal Principe Harry, Duca di Sussex, che ha debuttato nel 2014 a Londra. Questi giochi sono dedicati a militari feriti, infermieri, e veterani di guerra provenienti da diverse nazioni. L'obiettivo principale degli Invictus Games è quello di ispirare e motivare i partecipanti attraverso lo sport, incoraggiando la loro ripresa fisica e mentale dopo le ferite subite in servizio. Il termine "Invictus" deriva dal latino e significa "invincibile", rappresentando lo spirito di resilienza e determinazione dei partecipanti. Gli eventi sportivi comprendono una vasta gamma di discipline, tra cui atletica leggera, nuoto, basket in sedia a rotelle, tiro con l'arco e molti altri. Gli Invictus Games si sono svolti in diverse città in tutto il mondo e hanno ottenuto un notevole sostegno e partecipazione internazionale.