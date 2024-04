Harry rinuncia alla residenza britannica, residente Usa dal 29 giugno

Il duca di Sussex ha formalizzato il suo trasferimento negli Stati Uniti. Nel farlo, in un documento depositato questa settimana alla Companies House, il registro delle imprese britanniche, ha indicato come data il giorno in cui lui e Meghan hanno dovuto rinunciare alla residenza di Frogmore Cottage, in seguito allo "sfratto" deciso da re Carlo

Il principe Harry ha formalizzato la sua rinuncia alla residenza britannica, inevitabile dopo lo strappo dalla famiglia reale nel 2020 e il trasferimento negli Usa con la moglie Meghan. Nel farlo, in un documento depositato questa settimana alla Companies House, il registro delle imprese britanniche, ha indicato come data il 29 giugno dell'anno scorso. Non una data qualunque, ma proprio il giorno in cui i Sussex avevano dovuto rinunciare definitivamente alla residenza di Frogmore Cottage (la tenuta reale di Windsor dove soggiornavano nei periodi trascorsi nel Regno Unito) in seguito allo "sfratto" deciso da re Carlo.