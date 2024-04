Carlo III pronto a trasformare Sandringham in una “fattoria solare”

La malattia non tiene il sovrano lontano dalle iniziative che gli stanno più a cuore, specie quelle legate all’ambiente. Nella residenza reale nel Norfolk verranno istallati duemila pannelli (la corrispondente)

LONDRA - Il cancro che ha colpito Carlo III non gli ha tolto la volontà e le energie per portare avanti i progetti che gli sono più cari, soprattutto se hanno a che fare con tematiche ambientali. È infatti notizia di questi giorni che il sovrano punta a creare una “fattoria solare” all'interno della tenuta di Sandringham, nel Norfolk (regione a Nord-est di Londra).

Duemila pannelli solari su un terreno di ventimila acri

Il sovrano, che ha assunto la gestione della residenza nel 2017, ha richiesto il permesso di installare circa duemila pannelli solari sui paddock dei cavalli al pascolo, nel tentativo di fornire energia a zero emissioni di carbonio alla sua vasta tenuta che si estende per ventimila acri. Secondo i documenti presentati al Comuni di King's Lynn e West Norfolk, il parco solare “soddisferà la domanda di elettricità attuale e quella prevista per il futuro della tenuta di Sandringham”. A voler essere più precisi, è stato stimato che i pannelli saranno collocati su 2,3 ettari di terreno e forniranno un totale di 2,1 MW di energia, senza comportare “la perdita di alcun terreno agricolo produttivo”.

Non è la prima volta che Re Carlo introduce cambiamenti ecologici nelle sue residenze reali. Nel 2022, Carlo ha aggiunto pannelli solari al tetto di Sandringham House, mentre nel 2011 ha fatto installare un impianto solare da 5,6 kW nella sua residenza londinese, Clarence House.

Interessata del progetto anche la proprietà di William e Kate

L’iniziativa del Re, per quanto nobile, potrebbe però aver un impatto anche sul figlio William e la nuora Kate. Sembra infatti che il progetto interessi anche Anmer Hall, il “rifugio rurale” del Principe e la Principessa di Galles. La loro proprietà georgiana, che si trova a pochi passi dalla tenuta di Sandringham, è stata un regalo fatto alla coppia dalla Regina Elisabetta II. E’ stata sottoposta a lavori di ristrutturazione per un valore di 1,5 milioni di sterline, che comprendono l’aggiunta di un giardino d'inverno, un vialetto ridisegnato e interni completamente rinnovati.