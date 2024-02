Il principe Harry resta senza scorta, la rabbia in tribunale

Il Duca di Sussex ha perso il ricorso contro la decisione del governo inglese di togliergli la protezione di polizia pagata dai contribuenti, quando si trova nel Regno Unito. Il principe Harry si è lamentato che le sue visite in Gran Bretagna non fossero sicure ascolta articolo

Il principe Harry ha perso la causa intentata davanti all'Alta Corte per l'abbassamento del suo livello di protezione quando torna nel Regno Unito. Il livello è stato ridotto dopo che il Duca di Sussex ha cessato di essere un membro della famiglia reale "in servizio" e si è trasferito con la famiglia in California.

L'azione legale Dopo essersi sentito insicuro quando è venuto in Gran Bretagna nell’estate del 2021 il principe Harry ha intrapreso un’azione legale. Ha presentato ricorso giurisdizionale contro la decisione del comitato esecutivo per la protezione dei reali e delle personalità pubbliche (Ravec) che rientra nel Ministero degli Interni. In un'udienza tenutasi a Londra lo scorso dicembre il governo ha insistito sul rigetto della richiesta di Harry sostenendo che in patria il principe continua a godere della protezione della polizia ma che si tratta di "disposizioni su misura" che vengono decise di volta in volta. La decisione dell'Alta Corte è stata comunicata oggi dal giudice a riposo sir Peter Lane che nella delibera scrive: “gli avvocati del principe hanno presentato un’interpretazione non appropriata e formalista del processo Ravec". approfondimento Harry e Meghan cambiano il cognome ai figli: come si chiamano adesso

Il ricorso Harry annuncia che farà ricorso. Lo riferisce un portavoce del principe riferendosi all’organo preposto: “Il duca non chiede un trattamento di favore, ma un'applicazione giusta e legale delle regole del Ravec". Poi prosegue: "Nel febbraio 2022, il Ravec non ha applicato la sua politica scritta al duca e lo ha escluso dall'analisi dei rischi" sottolineando che la politica di disposizioni su misura applicate di volta in volta quando Harry arriva in Gran Bretagna non può sostituirsi a tale analisi.

approfondimento San Valentino sulla neve per il principe Harry e Meghan Markle. FOTO

Le lamentele di Harry Harry si è sempre lamentato dell'abbassamento del suo livello di protezione in Gran Bretagna. Ha paragonato i pericoli per lui e la sua famiglia ai rischi che sua madre, la principessa Diana, ha dovuto affrontare prima della sua morte nel 1997 mentre era inseguita dai paparazzi. Dalla sentenza di 52 pagine di ieri emerge che egli aveva chiesto di sapere chi nel governo fosse responsabile della decisione, dicendo: “Vorrei il nome di quella persona”.

approfondimento Il principe Harry e Meghan Markle lanciano un nuovo sito, Sussex.com