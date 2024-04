William torna ai doveri istituzionali dopo il video sul cancro di Kate

È riapparso in pubblico dopo alcune settimane lontano dagli impegni ufficiali. Il principe William, erede al trono britannico, è tornato oggi al suo ruolo istituzionale di rappresentante della dinastia da quando lo scorso 22 marzo la principessa Kate ha annunciato di avere un cancro di natura imprecisata e di essere sotto chemioterapia. La notizia che aveva lasciato tutti sgomenti era stata data attraverso un toccate video della 42enne inglese. Tornato quindi al lavoro, il primogenito di re Carlo III, come comunicato da Kensington Palace, si è recato nel Surrey e nella zona ovest di Londra per promuovere il lavoro delle organizzazioni di volontariato. In particolare ha visitato un ente che si occupa di preparare e distribuire cibo ai poveri e un centro giovanile, attività entrambe patrocinate dalla casa reale.

L'uscita allo stadio con George

In realtà il principe di Galles era apparso in pubblico la scorsa settimana, dopo il periodo lontano dai riflettori seguito al filmato di Kate, ma si trattava di un’uscita di famiglia in compagnia del primogenito George, 10 anni, mentre insieme guardavano la partita dell'Aston Villa allo stadio di Birmingham. La ricomparsa di William anche a livello ufficiale mira a trasmettere un segnale di rassicurazione rispetto alle difficoltà che la royal family sta attraversando. E appare un segnale positivo dopo che - a differenza di re Carlo, anch'egli sottoposto a terapie per un tumore diagnosticato nei mesi scorsi e reso noto al Paese a inizio febbraio - i principi di Galles e i loro tre figli non avevano potuto prendere parte nemmeno al tradizionale appuntamento della messa reale di Pasqua, domenica 31 marzo a Windsor.