I piccoli, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, sono stati tenuti in stato di detenzione per qualche ora insieme alle madri. La denuncia arriva dal profilo Facebook di una dipendente statale russa, che ha postato video e foto per documentare i fatti. Le immagini sono state poi riprese da varie testate internazionali e dal ministro della Difesa ucraino. Dall'inizio del conflitto sono più di 7.600 i cittadini russi arrestati per aver manifestato il proprio dissenso contro la politica di guerra del presidente Putin

Non è chiaro se Arkhipova fosse presente al momento dei fatti. Secondo la traduzione riportata dai media britannici , l’antropologa avrebbe detto che la polizia ha minacciato le due donne adulte di toglier loro la custodia dei bambini. Dovranno adesso affrontare un processo, rispondendo ad accuse non meglio specificate.

Gli arresti in Russia

Da quando è iniziato il conflitto armato in Ucraina, lo scorso 24 febbraio, sono 7.629 le persone arrestate in Russia per aver preso parte a manifestazioni di vario tipo contro la guerra voluta da Mosca. I calcoli sono quelli di OVD-Info, sito indipendente russo che si occupa della tutela dei diritti umani in Russia. Lo stesso sito precisa però che il numero di detenuti in ogni dipartimento di polizia russo potrebbe essere più alto di quello riportato come ufficiale negli elenchi pubblici.