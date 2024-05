Falcinelli, spunta nuovo video. Tajani vedrà avvocato della famiglia

"Per favore non ho fatto nulla, sono disposto a pagare anche una cauzione" per potere tornare in libertà "se ci fosse una qualche accusa”. Queste le parole del giovane italiano arrestato e torturato a Miami, emerse in un nuovo video sulla vicenda. "La prossima settimana incontrerò alla Farnesina l'avvocato Francesco Maresca, legale incaricato dalla famiglia di Matteo Falcinelli" fa sapere il ministro degli Esteri in un question time al Senato

Emerge un nuovo filmato circa l'arresto di Matteo Falcinelli, il ragazzo italiano di 25 anni tenuto legato e malmenato dalla polizia di Miami nel febbraio scorso, dopo essere arrestato negli Usa. Nel filmato il giovane, visibilmente provato, si rivolge agli agenti dicendo: "Per favore non ho fatto nulla" e aggiunge di essere "disposto a pagare anche una cauzione" per potere tornare in libertà "se ci fosse una qualche accusa” dalla quale si è detto “pronto a difendersi". Pronta poi la risposta dei poliziotti americani: "Non è il caso di parlare di pagamenti perché in questo Paese non funziona così e potremmo contestarti la corruzione". Falcinelli comprende che gli agenti hanno deliberatamente frainteso la sua richiesta e ribatte: "Non vi rigirate le cose, io non ho detto questo, non dite cose sbagliate". A quel l’invito dei poliziotti è quello di "calmarsi e di restare seduto per alcuni minuti” per poi andare “davanti alla corte".