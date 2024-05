Caso Matteo Falcinelli, cosa sappiamo sull'arresto choc a Miami

Il 25enne è stato arrestato lo scorso febbraio, per aver "opposto resistenza" alle forze dell'ordine, all'uscita di una discoteca. Il giovane ora non è in stato di detenzione. La madre al Corriere della Sera: "Ha paura di tutto, si sveglia di notte urlando, gli hanno distrutto la vita"

Indignazione e choc per quanto accaduto a un ragazzo italiano, Matteo Falcinelli, a Miami . Il 25enne è stato arrestato lo scorso febbraio, per aver "opposto resistenza" alle forze dell'ordine, all'uscita di una discoteca. Gli agenti lo hanno sbattuto a terra e "incaprettato" per 13 minuti. "Il ragazzo sta svolgendo al momento un trattamento alternativo al carcere", ha confermato il legale del giovane. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è detto “colpito da tanta violenza" e ha sollecitato la massima attenzione sul caso all'ambasciatore Usa in Italia. Intanto, la polizia di Miami ha avviato un'indagine interna. La madre del giovane al Corriere della Sera : "Mio figlio ha paura di tutto, si sveglia di notte urlando, gli hanno distrutto la vita".

Il racconto della madre di Matteo

La donna, che si chiama Vlasta Studenicova, ha risposto alle domande del quotidiano dopo aver parlato con il console italiano a Miami, Michele Mistò. Poi ha ricevuto la telefonata di Antonio Tajani: "Mi ha rassicurato, mi ha espresso solidarietà, mi è stato di conforto, spiegandomi come seguirà il caso", ha detto la mamma di Matteo. Poi, sui fatti di Miami, la donna ha precisato: "Mio figlio è entrato in quel locale convinto che fosse un bar come gli altri e non un posto di spogliarelliste. Lo dico perché sa bene quanto mi costi mantenere gli studi suoi e di suo fratello Marco a Bologna e mai avrebbe speso dei soldi in quel modo". Il 25enne è laureato in Business administration, e frequenta un master in Hospitality real estate management. Sul piano giudiziario, di fatto, il 25enne è già stato prosciolto. "Il giudice lo ha detto in udienza, mio figlio è libero e non ha più accuse. Ma senza un documento scritto, il cosiddetto permesso per viaggiare, abbiamo paura ad andare in aeroporto".

"Mio figlio ha rischiato di morire"

"Mio figlio è rimasto legato a terra per 13 minuti con le mani e le caviglie dietro la schiena quando anche pochi secondi in quella posizione potrebbero essere fatali. Ha rischiato di morire", spiega ancora la donna. Oggi Matteo è "debilitato, impaurito, sconvolto. Gli hanno distrutto la vita e il ragazzo solare che è sempre stato oggi non c’è più". E ancora: "Ha paura di uscire, ma ha ripreso a pensare all’università, vuole recuperare il tempo perso in queste settimane ma ci vuole tempo perché si metta tutto alle spalle. È seguito dagli psicologi".

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24