Mike Tyson torna sul ring contro lo youtuber Jake Paul

Tyson: “ Non vedo l’ora di combattere”

In conferenza stampa pre-match Paul ha provocato il rivale presentandosi con qualcosa di luccicante intorno all'orecchio destro. "Non ho intenzione di farmi mordere venerdì sera, quindi ho i miei copri-orecchie con le punte di diamante", ha detto lo youtuber, facendo riferimento al famoso morso di Tyson a un pezzo dell'orecchio di Evander Holyfield durante il loro incontro del 1997. "Ma non temo nessuno - ha aggiunto il peso massimo -quindi voglio che sia il vecchio selvaggio Mike. Sono pronto: voglio quel killer, voglio che sia il match più duro possibile e che non ci siano scuse da parte di tutti a casa quando lo metterò al tappeto". Tyson ha invece pronunciato poche parole: "sono pronto. Sì, pronto per questa sfida sulla quale ho già detto ciò che dovevo. Non c'è altro da dire, ora voglio solo combattere".