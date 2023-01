Nuova accusa stupro contro Mike Tyson, causa civile in Stato New York

“Ho sofferto e continuo a soffrire di lesioni fisiche, psicologiche ed emotive", ha spiegato la querelante che accusa l'ex campione di boxe di averla violentata in una limousine all'inizio degli anni '90. Chiede 5 milioni di dollari di risarcimento danni ascolta articolo Condividi

Nuova accusa di stupro contro l’ex pugile Mike Tyson. Una donna nello Stato di New York ha intentato una causa civile contro l'ex campione di boxe, accusandolo di averla violentata in una limousine all'inizio degli anni '90. È quanto emerge dai documenti depositati in tribunale.

Le accuse della donna contro Tyson vedi anche Mike Tyson contro Hulu per la serie Mike: "Avete rubato la mia storia" La donna, che ha chiesto al tribunale di rimanere anonima, ha presentato la sua denuncia all'inizio di gennaio. Una legge temporanea dello Stato di New York consente alle vittime di violenza sessuale di chiedere il risarcimento dei danni civili indipendentemente dai termini di prescrizione. In una breve dichiarazione giurata datata 23 dicembre 2022, la querelante ha dichiarato di aver incontrato il pugile in una discoteca "nei primi anni '90", quindi di averlo seguito nella sua limousine, dove lui l’avrebbe aggredita prima di violentarla. "Come risultato dello stupro di Tyson, ho sofferto e continuo a soffrire di lesioni fisiche, psicologiche ed emotive", ha spiegato. Chiede 5 milioni di dollari di risarcimento danni.

Tyson ha trascorso tre anni in prigione per stupro vedi anche Mike Tyson: "Mi sballo col veleno del rospo, mi ha cambiato la vita" Non è la prima accusa di stupro contro Mike Tyson. L’ex campione ha trascorso tre anni in prigione a partire dal 1992, dopo essere stato dichiarato colpevole di aver stuprato la modella Desiree Washington, che all'epoca aveva 18 anni. Nato a Brooklyn nel 1966, Tyson ha avuto un'infanzia turbolenta prima di diventare il campione indiscusso dei pesi massimi degli anni '80. Dopo la pena detentiva non ha potuto mantenere i suoi titoli.