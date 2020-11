9/20 ©Getty

Nel 1991 Tyson finisce sotto accusa per presunti abusi sessuali nei confronti di Desiree Washington. Verrà condannato a 10 anni di reclusione, ma uscirà nel 1995 per buona condotta. La sua carriera, ovviamente, subisce un brusco stop, visto che proprio nel 1991 avrebbe dovuto confrontarsi in un grande match contro un altro campione del periodo, Evander Holyfield. Durante gli anni in carcere Tyson si converte alla religione islamica