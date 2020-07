Mike Tyson torna sul ring a 54 anni: sfiderà Roy Jones Jr

Iron Mike combatterà in un exhibition match a Los Angeles il prossimo 12 settembre. L’ultimo incontro dell’ex campione del mondo dei pesi massimi risale al 2005. Lo sfidante, 51enne, detiene il record di aver posseduto sette titoli mondiali contemporaneamente

Tyson è stato uno degli atleti più noti a livello globale. In carriera ha vinto 50 dei suoi 58 combattimenti tra i professionisti, prima del ritiro nel 2005 a seguito della sconfitta contro Kevin McBride. Iron Mike è stato anche il più giovane campione dei pesi massimi di tutti i tempi, riuscendo a sconfiggere Trevor Berbick nel 1986 all'età di 20 anni. Il suo ritorno era nell’aria da diversi mesi anche a causa di alcuni indizi che aveva fornito proprio il pugile. Lo scorso maggio, infatti, si è fatto riprendere in un video, postato sul proprio profilo Instagram , mentre si allena con il suo coach. Alla fine del filmato Tyson si rivolge alla telecamera e ringhia verso l'obiettivo: "I'm back".

A 15 anni dal suo ritiro dal professionismo, Mike Tyson tornerà sul ring. L'ex campione del mondo dei pesi massimi, il prossimo 12 settembre, sfiderà Roy Jones Jr in un exhibition match a Los Angeles. L’ultimo incontro di Iron Mike risale al 2005. Lo sfidante, il 51enne Jones, che detiene il record di aver posseduto sette titoli mondiali contemporaneamente (WBC, WBA, IBF, IBO, NABF, WBF e IBA, nei mediomassimi), ha combattuto l'ultima volta nel 2018.

In diretta su Triller

Il match di otto round farà parte di un evento pay per view di tre ore che andrà in onda su Triller, la piattaforma di social media e musica virtuale. Oltre all’incontro, Triller ha acquistato anche i diritti di streaming di una docuserie in 10 episodi, che include filmati pre-combattimento e dietro le quinte, che conducono all'incontro.