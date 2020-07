Martin Scorsese regista del biopic su Mike Tyson con Jamie Foxx

approfondimento

Jamie Foxx si trasforma in Mike Tyson: le prime foto su Instagram

Jamie Foxx continua a lavorare, anche se non si ha ancora una precisa data per l’inizio del lavoro sul set. Non intende vanificare gli allenamenti svolti fino a oggi. In questo lasso di tempo ha però rilasciato alcune interviste, così da tenere alto l’hype dei fan. Parlando a “All the Smoke”, programma sul canale YouTube di Showtime, l’attore ha dichiarato: “Martin Scorsese, che non gira un film sulla boxe dai tempi di ‘Toro scatenato’, ha accettato di dirigere questa pellicola. Intendiamo mostrare come tutti si evolvano. Tutti vengono da un buon o brutto posto. Credo che, una volta sollevato il velo su Mike Tyson in questa storia, tutti riusciranno a comprendere il viaggio di quest’uomo, dai giovani agli anziani”.

L’annuncio della regia di Martin Scorsese ha esaltato i fan, che attendono ora un vero e proprio capolavoro, memori anche del risultato a dir poco eccellente ottenuto nel 1980 con “Toro scatenato”. Un biopic che Foxx sognava di poter girare ormai da molti anni e che finalmente diventerà realtà.