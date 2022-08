Mike Tyson contro Hulu per la serie Mike: "avete rubato la mia storia"

La versione di Mike Tyson contro Hulu

Da tempo la piattaforma di streaming americana ha lanciato la serie tv dedicata alla vita di Mike Tyson. Il pugile, infatti, non è solo un simbolo della boxe ma è stato anche un personaggio molto discusso dalle cronache locali e mondiali. Della sua vita si è detto tanto, forse troppo, così come dei suoi guai con la giustizia americana e non solo. Per anni Mike Tyson ha catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica e la sua aura è ancora vivida negli Stati Uniti. Il suo nome è l’emblema della boxe degli anni Novanta e Hulu ha deciso di raccogliere i pezzi di quella storia per farne una serie tv che, negli Stati Uniti, è piuttosto attesa. Dati i contenuti, Tyson avrebbe voluto un ritorno economico che, stando al suo racconto, non ci sarebbe stato. Da qui il duro attacco con forti accuse. “Non lasciatevi ingannare da Hulu. Non appoggio la loro storia sulla mia vita. Non è il 1822. È il 2022. Hulu è la versione streaming dello schiavista. Hanno rubato la mia storia e non mi hanno pagato”, denuncia Mike Tyson. L’ex pugile, poi, ringrazia Dana White, il numero uno della Ufc, per non aver promosso la serie: “Lui ha rifiutato perché onora l’amicizia e tratta le persone con dignità. Non dimenticherò mai quello che ha fatto per me così come non dimenticherò mai quello che Hulu mi ha rubato”.