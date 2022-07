Mike, il trailer della serie tv sul pugile Mike Tyson

La serie evento composta da otto episodi debutterà in Italia l’8 settembre su Disney+ ( (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la key art della nuova serie evento originale Mike, un vero e proprio racconto senza filtri della vita di Mike Tyson. In Italia, la serie composta da otto episodi debutterà con i primi sei su Star all’interno di Disney+ dall’8 settembre, in occasione del Disney+ Day.

Dal creatore/sceneggiatore Steven Rogers insieme al team dietro Tonya e dalla showrunner Karin Gist, executive producer di Our Kind of People, Mike esplora la frenetica e controversa storia di Mike Tyson. La serie evento composta da otto episodi racconta i tumultuosi alti e bassi della carriera pugilistica e della vita personale di Tyson, da atleta amato in tutto il mondo a emarginato e viceversa. Concentrandosi su Mike Tyson, la serie esamina questioni legate alla razza e alla classe in America, la fama e il potere dei media, la misoginia, il divario sociale, la promessa del sogno americano e, infine, il ruolo dell’opinione pubblica nel plasmare la storia di Mike.