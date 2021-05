Iron Mike, Trevante Rhodes sarà Mike Tyson nella serie TV

Mike Tyson è un personaggio di caratura globale, decisamente contraddittorio e, al tempo stesso, ammaliante per quanto concerne gli appassionati di boxe e non solo. La sua è una storia complessa, ricca di alti e bassi, che verrà posta al centro di una serie TV targata Hulu.

Il titolo sarà “Iron Mike” e il protagonista scelto è Trevante Rhodes, che avrà il compito di portare in scena il celebre pugile. Un totale di otto episodi, la cui lavorazione avrà inizio prossimamente. L’idea è quella di raccontare un mix di eventi sportivi e privati, entrando e uscendo dal ring.

Il team di sviluppo è lo stesso che ha portato sul grande schermo “I, Tonya”, acclamata pellicola con Margot Robbie (tra i produttori di “Iron Mike”), Allison Janney e Sebastian Stan. La sceneggiatura dello show è firmata da Steven Rogers, mentre alla regia vi è Craig Gillespie.

La polemica di Tyson

Si attendono news in merito alla miniserie dedicata a Mike Tyson, autorizzata dal pugile, diretta da Antoine Fuqua e con Jamie Foxx nei panni del celebre atleta. Nel frattempo, però, Hulu ha annunciato questo progetto, che ha incontrato una netta critica da parte di Tyson. Questi considera la serie quasi offensiva, dal momento che vi è al centro della trama la sua vita, pur non essendoci la sua diretta autorizzazione nel commercializzarla in forma di drama televisivo.

Chi è Trevante Rhodes

Trevante Rhodes è un attore statunitense, ex velocista, classe 1990. Il 2014 è l’anno del suo doppio esordio, cinematografico e televisivo. Sul grande schermo recita in “Open Windows”, mentre in TV trova spazio in un episodio di “Gang Related”. Sul piccolo schermo la sua apparizione più rilevante è quella in un episodio di “Westworld”.

Al cinema ha invece collezionato svariati ruoli intriganti e importanti, dal 2016 a oggi. È il protagonista di “Moonlight”, film vincitore di tre premi Oscar. In seguito ha recitato in “12 Soldiers”, “The Predator”, “Bird Box” e “The United States vs. Billie Holiday”.