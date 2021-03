Jamie Foxx sarà Mike Tyson in una serie tv prodotta da Martin Scorsese

approfondimento

Jamie Foxx si trasforma in Mike Tyson: le prime foto su Instagram

Se ne parlava già dal 2014 come film, e la scorsa estate erano circolati alcuni scatti che mostravano l'allenamento dell'attore per impersonare Tyson, ma da qualche mese si è deciso di virare sulla serie con l'approvazione dello stesso “Iron Mike”: “E' da tempo che cerco di raccontare la mia storia. Con il lancio recente di Legends Only League (una piattaforma per far competere leggende dello sport non più in giovane età) e l'entusiasmo dei fan per il mio ritorno sul ring, ora sembra il momento giusto. Non vedo l'ora di collaborare con Martin, Antoine, Jamie e tutta la squadra per dare al pubblico una serie che non parli solo del mio viaggio professionale e personale ma che sia di ispirazione ed intrattenimento".