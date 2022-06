Mike, il teaser trailer della nuova serie su Mike Tyson

Mike, cosa sappiamo

Iron Mike, Trevante Rhodes sarà Mike Tyson nella serie TV

Mike è descritta come una serie che offre "uno sguardo non autorizzato e senza esclusione di colpi sulla vita di Mike Tyson". Gli episodi esploreranno i tumultuosi alti e bassi della carriera e della vita personale del celebre pugile. Oltre a concentrarsi su Mike Tyson, la serie parla però anche dell'America, del razzismo, del potere dei media, ma anche di misoginia, divisione della ricchezza, promessa del sogno americano e, in definitiva, del nostro ruolo nel plasmare la storia di Mike. A interpretare il protagonista c'è Trevante Rhodes, attore ed ex velocista 32enne. Altri membri del cast includono Russell Hornsby, Harvey Keitel, Laura Harrier e Li Eubanks. Karin Gist sarà la showrunner e la produttrice esecutiva con la sua The Gist of It insieme a Claire Brown. A produrre la serie, la 20th Television. "Le biografie piacciono molto ai fan e sono un punto fermo del settore cinematografico e televisivo. Spesso i soggetti protagonisti non sono coinvolti", ha detto a Deadline l'anno scorso Craig Erwich, presidente di ABC Entertainment e Hulu Originals. “Abbiamo una strategia, prendere un obiettivo moderno e applicarlo a storie e personaggi della cultura popolare del passato. Abbiamo avuto molto successo nel farlo e penso che riveli cose interessanti, non solo su dove siamo stati ma su dove siamo, quindi non vediamo l'ora di continuare le conversazioni creative dietro Iron Mike".