Tyson a Torino per un film: Amo l'Italia, penso di comprare una villa

La nuova carriera di "Iron Mike"

La svolta per il celebre pugile americano comincia da Torino dove sono iniziate le riprese di “Bunny Man”, film girato al 95% in virtual production set, cioè in studi e con telecamere speciali che riprendono qualsiasi ambientazione, e in cui Tyson interpreta se stesso. “Vedo questa come un’opportunità per conquistare il mondo”, ha sottolineato ancora, “attraverso un’altra forma d’arte. A prescindere da quello che faccio mi piace provare ad essere il migliore”. Grazie alla sua nuova carriera, tra l’altro, Tyson stringerà un rapporto sempre più forte con l’Italia. “E’ un Paese che non cambia nel senso che rimane sempre bellissimo. Mia moglie ha frequentato anche la scuola qui e parla italiano. E stiamo anche, addirittura, pensando di acquistare una villa. Il mio obiettivo è quello di rimanere vicino all’industria del cinema italiano”.