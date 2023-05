Mike Tyson rivela: "Jamie Foxx ha avuto un ictus"

La rivelazione inedita dell’ex pugile sulle condizioni di salute dell’amico non fa ben sperare. L’attore di Ray sarebbe nuovamente ricoverato in una clinica. La notizia non è stata ancora confermata dalla famiglia Condividi

Continua il mistero sulle condizioni di salute dell'attore Jamie Foxx, 55 anni, che sarebbe nuovamente ricoverato in una clinica di Chicago, specializzata nella cura di ictus, cancro e lesioni spinali. L'attore, sembrava si stesse riprendendo dopo il ricovero d'urgenza a cui era stato costretto il mese scorso in un ospedale di Atlanta a seguito di una "complicazione medica", la cui natura e gravità non è mai stata precisata. Ma l'ex pugile Mike Tyson, intervistato in un podcast, ha rivelato informazioni inedite, relative ad un nuovo ricovero dell'attore: "Non sta bene, mi hanno detto che ha avuto un ictus".

Il ricovero di Jamie Foxx ad aprile, nell’ospedale di Atlanta Lo scorso aprile, la figlia di Jamie Foxx, Corinne, aveva confermato che il padre fosse stato ricoverato d’urgenza in un ospedale di Atlanta, senza però entrare nei dettagli dei suoi problemi di salute. Il 3 maggio, a seguito delle cure ricevute, era stato però lo stesso Jamie Foxx a rassicurare i tanti fan, pubblicando un post sul proprio profilo Instagram: "Apprezzo tutto l’amore ricevuto. Mi sento benedetto". L’attore premio Oscar, si trovava ad Atlanta per via del nuovo film in cantiere con Cameron Diaz, Back in Action, che sarebbe dovuto uscire prossimamente su Netflix. A seguito del malore di Foxx, sembra che la produzione del film, com’è facile supporre, sia entrata nel caos, e che Cameron Diaz abbia dovuto proseguire la realizzazione di alcune scene con delle controfigure. approfondimento Jamie Foxx, l'attore è uscito dall'ospedale

Il nuovo ricovero di maggio, in una clinica di Chicago Non sono ancora state chiarite le cause del nuovo ricovero di Jamie Foxx, ma le parole di Mike Tyson, durante la sua intervista per il podcast Valuetainment, purtroppo, non fanno ben sperare. L’attore di Django Unchained, Ray, Collateral e tante altre pellicole cult, secondo quanto raccontato dall’ex pugile, sarebbe stato infatti nuovamente ricoverato, questa volta in una struttura riabilitativa di Chicago, per via di un ictus. "Non sta bene, hanno detto che ha avuto un ictus, non so cosa gli sia successo", è la dichiarazione inedita di Mike Tyson; aggiornamento che non è stato ancora però ufficialmente confermato da nessun membro della famiglia di Jamie Foxx. L'attore sarebbe dunque attualmente ricoverato in una clinica di Chicago, specializzata nei trattamenti relativi a ictus, tumori e lesioni spinali. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film

In attesa di una conferma ufficiale Secondo quanto riportato da TMZ, la figlia di Jamie Foxx, Corinne, e il caro amico Dave Brown, sono stati avvistati, nella giornata di martedì 23 maggio, con un’espressione particolarmente seria mentre si apprestavano a uscire dalla struttura di Chicago che sta ospitando l’attore 55enne. C'è chiaramente una forte apprensione, da parte del mondo intero, per le condizioni di salute della star di Hollywood dal momento che, dopo quella che sembrava essere stata un’apparente ripresa, Foxx è stato costretto nuovamente alle cure di una clinica, a causa di un ictus. Non resta che aspettare notizie ufficiali da parte della famiglia di Jamie Foxx e, nel frattempo, sperare che l’attore possa rimettersi al più presto e tornare a lavorare sui suoi progetti. L’attore, è infatti atteso anche per la conduzione dello show del 2024 We Are Family, annunciato la scorsa settimana dal canale televisivo americano Fox.