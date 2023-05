Jamie Foxx, l'attore è uscito dall'ospedale

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Triste vedere come i media ingigantiscano i fatti. Mio padrè è fuori dall’ospedale da settimane, ed è in convalescenza. Infatti, ieri stava giocando a pickleball!”. In una story Instagram Corinne Foxx, figlia di Jamie Foxx, 55 anni, ha rassicurato i fan sulle condizioni di salute del padre, ricoverato d’urgenza lo scorso 11 aprile in un ospedale di Atlanta, in Georgia, a causa di una “complicazione medica”. Il giorno successivo la modella e attrice aveva confermato la notizia, che era stata rivelata dalla stampa americana, in un post su Instagram: “Fortunatamente, grazie a un tempestivo intervento e ottime cure, è già sulla via della guarigione”. Tre settimane dopo lo stesso attore, vincitore nel 2004 del premio Oscar per il film Ray, aveva rotto il silenzio sui social con un messaggio di ringraziamento per l’affetto ricevuto: “Apprezzo tutto il vostro amore. Mi sento fortunato”.