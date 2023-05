Jamie Foxx, il primo messaggio dopo il ricovero e le preghiere dei fan

La star del cinema e della musica statunitense, che è ricoverata in ospedale da più di tre settimane a causa di una "complicazione medica", ha ringraziato i fan per il supporto ricevuto, ma secondo fonti a lui vicine gli auguri di guarigione non sarebbero mai abbastanza

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo “Pregate per Jamie”. Hollywood ha lanciato un appello ai fan di Jamie Foxx, 55 anni, la star del cinema e della musica statunitense ricoverata in ospedale da più di tre settimane per problemi di salute causati da una “complicazione medica”. Come riportato da Tmz, fonti vicine hanno ribadito il bisogno dell’artista di ricevere preghiere e auguri di guarigione dalle condizioni che, attualmente, restano top-secret. Nel frattempo, Foxx ha pubblicato su Instagram un messaggio di ringraziamento per l’affetto ricevuto: “Apprezzo tutto il vostro amore. Mi sento fortunato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

LAVORI IN SOSPESO Foxx, uno dei personaggi più prolifici di Hollywood, aveva in serbo progetti imminenti, dalle riprese del film Netflix Back in Action, con Cameron Diaz e Glenn Close e diretto da Seth Gordon, alle registrazioni della sesta edizione del game show musicale Beat Shazam su Fox. A causa delle condizioni di salute, tuttavia, l’attore e cantante ha interrotto tutti gli impegni. Varie controfigure e body double hanno sostituito Foxx sul set della pellicola, mentre Nick Cannon ha preso in mano le redini del programma. Inoltre la figlia Corinne, che il 12 aprile aveva annunciato il ricovero del padre e che nella trasmissione riveste il ruolo di dj, non parteciperà alle nuove puntate, ma sarà sostituita da Kelly Osbourne, perché non ha mai lasciato l’ospedale di Atlanta dove il genitore si trova in cura. approfondimento Jamie Foxx, dopo il ricovero d'urgenza è in via di guarigione