Davanti al Parlamento europeo, di fronte al quartiere generale delle Nazioni Unite e alle Ambasciate russe di vari Paesi. Nel settimo giorno di conflitto sul suolo ucraino, i cittadini di tutto il mondo continuano a scendere in piazza per protestare contro l'invasione russa dell'Ucraina. Oltre 7mila arresti in Russia dall'inizio delle manifestazioni per la pace