Hacker, virus, attacchi informatici: il fronte cyber della guerra

Non solo carri armati, aerei, soldati sul campo e vittime militari e civili. La guerra in Ucraina ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I VIDEO ) si gioca anche su un altro fronte, quello elettronico, dove le armi sono software e le azioni prendono forma di attacchi informatici e cyber-sabotaggi di varia natura. I protagonisti sono, oltre ai Paesi coinvolti nelle operazioni belliche, gruppi di hacker di diverse nazionalità e di differente ispirazione in un mosaico di contendenti ed operazioni non sempre facile da decifrare. Il tutto in un contesto in cui i responsabili di una determinata azione non sempre se ne assumono la paternità, soprattutto se si tratta di soggetti governativi.

All’alba dell’invasione, poi, nei computer e nei server di varie aziende del settore IT e della difesa ucraino è stato rintracciato un software malevolo capace di distruggere le informazioni presenti nelle macchine. Secondo i ricercatori - riporta sempre Frediani - il malware sarebbe stato pronto da mesi e diffuso solo in prossimità dell’intervento militare.

Le autorità americane e inglesi sono state insolitamente rapide nell’attribuire a Mosca queste operazioni. La velocità dello smascheramento - ha notato la giornalista specializzata in cyber-scurezza Carola Frediani nell’ultimo numero della sua newsletter Guerre di rete - non è casuale: vuol dire “mostrare la capacità americana/occidentale di individuare e analizzare un attacco, gli strumenti usati, di osservare da vicino le mosse degli avversari, di penetrare reti e infrastrutture usate dagli stessi”.

La risposta occidentale

Insomma, il fronte cyber è considerato importante dagli stati coinvolti, a vario titolo nel conflitto. Anche per questo, l’Unione europea ha messo in piedi una squadra di esperti per aiutare l’Ucraina a difendersi dagli attacchi informatici.

Da parte loro, Stati Uniti e Nato stanno valutando come intervenire. Alcuni consiglieri avrebbero presentato al presidente americano Joe Biden l’opzione di lanciare un attacco informatico senza precedenti contro la Russia. La possibilità sarebbe stata scartata per le imprevedibili conseguenze. Comunque, è stato fatto notare, un’operazione di questo tipo non verrebbe condotta apertamente.

D’altra parte, i maggiori timori su un’offensiva informatica russa su larga scala non si sono materializzati, o almeno non ancora. Alcuni esperti di cyber-sicurezza sono anzi sorpresi che l’invasione non sia stata accompagnata da azioni più efficaci e pervasive. Come nota un articolo del quotidiano americano Washington Post, i cittadini ucraini continuano ad accedere alla rete e l'infrastruttura Internet del Paese appare funzionante. Questo fatto ha consentito al governo ucraino di facilitare la distribuzione di armi ai cittadini e di usare i social media per costruirsi un consenso globale.