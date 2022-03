DIRETTA Ucraina e Russia in guerra. Le ultime notizie

Di Maio: l'Italia non entrerà in guerra, impegnata per pace

"Credo che se in questo momento interveniamo in maniera compatta come Ue", che è "la più grande forza di pace, l'Italia non entrerà in guerra. Parliamo di questioni che non possono assolutamente coinvolgere la Nato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Di Martedì', sottolineando che l'Italia è impegnata per la pace, è Putin che vuole la guerra. "A me preoccupa già la situazione dei nostri concittadini europei in Ucraina. Dobbiamo sentirci già tutti ucraini, perché quel popolo è un popolo europeo. Quel popolo si sta difendendo strenuamente e noi dobbiamo sostenerlo", ha aggiunto Di Maio.