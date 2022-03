Ucraina, come stanno rispondendo le aziende italiane e straniere

11/11 ©Getty

Anche chi non teme ripercussioni dirette, monitora il conflitto con attenzione. “Come esposizioni non ne abbiamo e questo è già una cosa positiva”, ha detto l’amministratore delegato di BPER Piero Luigi Montani. “Per il futuro spero che trovino una soluzione che eviti il peggio, perché sarebbe una disgrazia non per noi ma per tutto il sistema bancario italiano e anche per il Paese Italia"