Guerra Russia Ucraina, Zelensky: Mosca vuole cancellare nostra storia

In un nuovo video messaggio, diffuso anche sul suo canale Telegram, il presidente ucraino, ha anche annunciato che le forze di Kiev hanno ucciso quasi 6mila russi in questi 6 giorni di conflitto

Prima un atto d'accusa ("Mosca vuole cancellare la nostra storia"), poi un disperato appello all’Europa ("Non è il momento di restare neutrali"). Sono i contenuti dell'ultimo messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I VIDEO ).

"Mosca non vincerà con bombe e missili"

approfondimento

Bolton a Sky TG24: sanzioni insufficienti, il mondo non è unito

In un nuovo video messaggio, diffuso anche sul suo canale Telegram, Zelensky, ha annunciato che le forze di Kiev hanno ucciso quasi 6 mila russi in questi 6 giorni di conflitto e ha ammonito Mosca che "non può vincere con bombe e missili".