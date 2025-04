Russia, vasto incendio nel parcheggio di un centro commerciale a Mosca

A innescare il rogo sono state tre esplosioni nel centro direzionale Moskva City. Secondo alcuni media locali, le deflagrazioni sarebbero state provocate da almeno un'automobile. Al momento non si registrano vittime. Come riporta Reuters, i servizi di emergenza sono riusciti a domare le fiamme, ma ancora non si conoscono le cause dell'incendio

Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio nel parcheggio del centro commerciale Afimall a Mosca (SEGUI IL LIVEBLOG). A innescare il rogo sono state tre esplosioni nel centro direzionale Moskva City. Le fiamme, che sarebbero state innescate dall'esplosione di bombole pressurizzate e altro materiale per l'edilizia, sono state domate dai servizi di emergenza. L'incendio si è diffuso su una superficie di 30 metri quadri, ma ancora non si conoscono le cause. Come conferma il Ministero delle Emergenze, non si registrano vittime. intanto, alcuni media russi hanno diffuso alcuni video che mostrano una colonna di fumo nero tra i grattacieli del quartiere della capitale.