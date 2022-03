Guerra in Ucraina, petrolio continua a correre

Economia

L’economia russa non risentirà solo delle sanzioni che diversi governi hanno deciso di applicare dopo l'invasione dell'Ucraina, ma anche della scelta di diverse compagnie di disinvestire o tagliare sempre più i ponti con Mosca come diretta conseguenza delle decisioni prese dai governi o per problemi legati alla sicurezza

Nell’elenco di realtà che hanno preso provvedimenti dopo lo scoppio del conflitto ci sono anche Maersk e MSC, le due più grandi aziende di spedizione tramite container. La prima, che è danese, ha annunciato che non accetterà più ordini da e per la Russia. La seconda ha preso una decisione simile, specificando che continuerà tuttavia ad accettare ordini per merci essenziali come cibo e medicine