Guerra in Ucraina, Kherson prima grande città a cadere in mano a russi

La caduta di Kherson

Kherson è una città di circa 300mila abitanti vicino al Mar Nero, a nord-ovest della penisola di Crimea. È considerata strategica perché consentirebbe ai russi di controllare una parte più ampia della costa meridionale dell'Ucraina e di spingersi a ovest verso Odessa, importante città portuale. Le forze russe erano entrate a Kherson ieri sera, 1 marzo. Stamattina avevano dichiarato di aver conquistato la città: “Le divisioni delle forze armate russe hanno preso il pieno controllo del centro regionale di Kherson", aveva detto il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov. Poco dopo era però arrivata la smentita del sindaco, che su Facebook aveva scritto: "Siamo ancora ucraini. Siamo saldi". Più tardi aveva lanciato un appello: “All'attenzione di tutti i media. Per favore, usino il loro potere per aiutarci ad avere un corridoio umanitario per trasportare i feriti e gli uccisi, per portare in città medicine e cibo. Senza tutto questo, la città perirà!". In serata, il primo cittadino ha confermato la caduta della città.