Russia-Ucraina, Blinken: “Guerra nucleare non si vince né si combatte”

"La guerra nucleare non può essere vinta da nessuno e non deve essere combattuta". Sono queste le parole del segretario di Stato Usa Antony Blinken, nel giorno in cui in Ucraina si continua a combattere e l’Assemblea generale dell’Onu ha adottato una risoluzione contro l’invasione della Russia. Al momento, ha precisato Blinken, gli Stati Uniti “non vedono il motivo” per cambiare la postura nucleare, neppure dopo che Vladimir Putin ha messo in allerta le sue forze nucleari. L'uso di armi nucleari sarebbe "devastante" per tutto il mondo, ha spiegato Blinken: la "retorica provocatoria è pericolosa, rischia errori di calcolo" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I VIDEO).