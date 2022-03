Russia-Ucraina, Lavrov: la Terza guerra mondiale sarebbe nucleare

"Mosca è pronta a secondo round dei negoziati con Kiev, ma la parte ucraina sta prendendo tempo in linea con le istruzioni degli Usa", ha detto il ministro degli Esteri russo

"La Terza guerra mondiale sarebbe nucleare". È questa la minaccia del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov citato dalla Tass che ha anche aperto a parole a un nuovo tavolo di trattativa con l’Ucraina. "Mosca è pronta a secondo round dei negoziati con Kiev, ma la parte ucraina sta prendendo tempo in linea con le istruzioni degli Usa", ha detto. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I VIDEO ).

“Stupiti da sanzioni a sport e cultura”

Riguardo alle sanzioni comminate alla Russia, Lavrov ha commentato in un’intervista ad Al Jazeera: "Eravamo pronti per le sanzioni, ma non ci aspettavamo che avrebbero colpito atleti, intellettuali, attori e giornalisti".